Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e c’è anche una post credit dopo i titoli di coda. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

La post credit del primo episodio di She-Hulk riapre la discussione tra Jennifer e Bruce sulla presunta verginità di Steve Rogers. Messo alle strette dalle continue affermazioni della cugina, Bruce le racconta che Captain America non è vergine, ma è stato con una donna nel 1943 durante un tour del USO.

La sceneggiatrice Jessica Gao ha raccontato a Variety che la verginità di Steve doveva essere un inside joke ricorrente, ma si è scelto di dare risposta nel primo episodio:

Avevamo iniziato a inserirlo negli script. C’era un momento ricorrente durante la stagione in cui Jen si chiede costantemente se Steve Rogers abbia mai fatto sesso o meno. La vedi regolarmente mentre cerca su Google, e ne parla. Hai la sensazione che infastidisse costantemente le persone con questa domanda che le bruciava l’animo. Non posso descriverti quanto sono stata elettrizzata e scioccata dal fatto che non solo Kevin fosse d’accordo nel rispondere alla domanda, ma mi ha fornito lui stesso la risposta canonica.

