She-Hulk: la costumista rivela quale è stata la sfida più grande della serie tv

Ann Foley, la costumista di She-Hulk: Attorney at Law, ha svelato quale sia stata la più grande sfida nel realizzare i vestiti della super eroina.

La costumista è stata ospite del podcast This Week in Marvel e ha parlato di come ha collaborato con Malia Arrayah, la controfigura di Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk:

È stato fantastico. È stato divertente, è stata davvero una sfida capire che conti fare per essere perfetti perché era davvero importante per la Marvel. Quali sono i conti che abbiamo fatto? La differenza tra Tatiana e Maliah, che è il nostro riferimento visivo.

Il processo creativo è iniziato una volta che abbiamo scelto Malia. Ryan Meinerding, che è il capo dello sviluppo visivo della Marvel o Vis Dev come mi piace chiamarlo, ha creato la muscolatura del corpo di She-Hulk, sapendo la taglia di Hulk e quali erano i suoi muscoli, quindi abbiamo preso quelle informazioni digitali e abbiamo creato una tuta muscolare fatta apposta per Maliah. Una volta creata la tuta, potevamo fare più facilmente quei conti. Quindi creammo i costumi, come l’abito del tribunale, ad esempio, per adattarlo a Tatiana, sapendo come sarebbe andata a finire la scena.

Il personaggio di Tatiana, Jen Walters, andrà in tribunale, non aspettandosi di trasformarsi in She-Hulk. Quindi, lei non indossa un abito con capacità elastiche. Quindi prendiamo quel vestito, e poi facciamo una prova con Maliah per vedere dove si sarebbe allargato naturalmente. Quanto sarebbe corta la gonna? Dove si sarebbe strappata? Si sarebbe strappata tra le braccia? Tutta quella roba era davvero affascinante e davvero interessante. Ed era tutto reale. Quelli erano veri punti in cui il vestito subiva stress. Quindi per fortuna abbiamo avuto Malia per essere in grado di capire quella roba. E poi gli addetti agli effetti visivi scansionavano Malia in costume in modo che potessero usare quelle informazioni per aiutare a creare She-Hulk.