She-Hulk: ecco dove trovare nel season finale il QR Code che regala un fumetto

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel season finale di She-Hulk è presente, come negli episodi precedenti, un QR Code che regala un fumetto.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete anticipazioni!

Il codice necessario a ottenere il regalo ideato dai Marvel Studios è presente nel momento in cui Jennifer Walters rompe letteralmente la quarta parete ed entra nel “mondo reale” dove affronta gli sceneggiatori e i produttori della Marvel a causa della direzione che ha preso la sua storia.

Mentre cammina lungo i corridoi si può vedere il QR Code sulla porta di uno degli uffici.

Il codice porta quindi gli spettatori al fumetto del 1993 di Sensational She-Hulk #50 in cui Jen sta aiutando i responsabili dei fumetti Marvel a trovare un nuovo team creativo per il suo libro, dopo che l’autore e artista John Byrne viene creduto morto. Nel volme ci sono varie storie brevi, tra cui quelle scritte da Frank Miller, Walt Simonson, Dave Gibbons e Adam Hughes.

Che ne pensate avevate trovato il QR Code nel season finale di She-Hulk? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook