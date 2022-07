She-Hulk: gli easter egg del nuovo trailer introducono sugli schermi alcuni personaggi Marvel

Il nuovo trailer di She-Hulk contiene numerosi easter egg e potrebbe aver confermato l’apparizione di alcuni personaggi tratti dai fumetti della Marvel.

Nel più recente video condiviso online, Jennifer Walters, la protagonista interpretata da Tatiana Maslany, viene mostrata mentre partecipa a quello che sembra essere un gruppo di sostegno per supereroi e tra i presenti sembrano esserci anche El Aguila e Man-Bull.

El Aguila è stato creato da Dave Cockrum e Mary Jo Duffy, debuttando nel 1979. Il personaggio, dall’aspetto in stile Zorro, è un antieroe che ha anche la capacità di genere corrente elettrica attraverso le mani.

Man-Bull risale invece al 1971 ed è stato ideato da Gerry Conway e Gary Friederich. Il personaggio è diventato un ibrido toro-uomo dopo essere stato esposto a un siero sperimentale.

In una scena precedente viene inoltre mostrato un uomo che cade dalla finestra dell’ufficio di Jennifer, rialzandosi poi senza alcun problema. I fan sostengono potrebbe essere Mr. Immortal, un membro dei Great Lakes Avengers creato da John Byrne nel 1989 e in grado di rigenerarsi da ogni ferita.

Nel montaggio c’è poi spazio per un divertente easter egg legato all’opera originale: nel video viene mostrato uno degli uffici dello studio legale Goodman, Lieber, Kurtzburg e Holliway che è pieno di fumetti.

Tra le pagine dell’opera della Marvel, in alcuni numeri firmati da Dan Slott, si svela che negli uffici degli avvocati c’è un dipartimento che si occupa delle ricerche, soprannominato “Long Boxes”, dove i legali possono usare dei fumetti legati alle avventure dei supereroi, che vengono considerati documenti legali, come prove in tribunale. Tra le pagine questo dettaglio dà vita a numerosi meta momenti esilaranti.

