She-Hulk: gli easter egg del secondo episodio

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come ogni buon prodotto Marvel Studios, anche il secondo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è pieno di easter egg. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Ecco alcuni degli elementi che potreste non aver notato:

Come nei fumetti, anche nella serie tv non è Jennifer a scegliere il nome She-Hulk.

Mentre Jennifer cerca lavoro, sul computer è possibile notare un riferimento a Wolverine e al Celestiale nell’oceano.

Sempre sul compunter, le scarpe di Iron Man e il minigioco Trova Ant-Man.

Sul telefono di Jen c’è uno screensaver dedicato al fondoschiena di Captain America.

Il padre di Jennifer nei fumetti è un commissario di polizia, che per molto tempo non sapeva che la figlia fosse She-Hulk.

Sul televisore del bar, quando Holden Holloway offre il nuovo lavoro a Jen, sta venendo trasmesso un episodio di Ally McBeal.

Nella sede della GLK&H c’è una stanza dedicata ai fumetti dei super eroi.

Il viaggio di Hulk potrebbe portarlo a conoscere suo figlio Skaar, o a una variante spaziale di World War Hulk.

Bruce dice che ai tempi dello scontro con Abominio era letteralmente un’altra persona, riferendosi al re-casting di Edward Norton.

I primi due episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

