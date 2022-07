She-Hulk: le nuove immagini confermano un personaggio dei fumetti

Disney+ e Marvel Studios hanno pubblicato nuove immagini per She-Hulk: Attorney at Law, la prossima serie tv in arrivo ad agosto.

Le prime immagini sono dedicate a She-Hulk e a suo cugino Hulk, come potete vedere qui sotto:

Abbiamo poi Titania, interpretata da Jameela Jamil, di cui vi abbiamo già parlato anche ieri:

Nell’ultima invece possiamo vedere Jennifer Walters in tribunale, e alle sue spalle Dennis “Buck” Bukowski, un personaggio secondario nei fumetti, interpretato da Drew Matthews.

Nei fumetti Buck non è solo un rivale in corte di Jennifer, ma accusa anche She-Hulk di crimini che non ha mai commesso. Dopo che i due si sono chiariti, è apparso sempre meno sulle pagine dei fumetti.

Nel cast della serie ci sono Tatiana Maslany, che interpreta la protagonista Jennifer Walters, e Ginger Gonzaga, che avrà la parte della migliore amica di Jennifer. Tra gli interpreti del progetto destinato alla piattaforma di streaming ci saranno anche Mark Ruffalo, che interpreterà nuovamente Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, interpretato nel film distribuito nelle sale nel 2008.

She-Hulk sarà disponibile su Disney+ dal 17 agosto.

Cosa ne pensate delle nuove immagini di She-Hulk: Attorney at Law?

