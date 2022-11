She-Hulk; Jameela Jamil vorrebbe venisse mostrata la storia di Titania e Doctor Doom nel MCU

Tra i protagonisti della serie She-Hulk c’è anche Jameela Jamil e l’attrice ha rivelato che vorrebbe vedere la storia di Titania nel MCU, dando spazio al suo legame con Doctor Doom.

L’attrice ha spiegato:

La versione Doctor Doom di Titania è qualcosa che voglio realmente portare in vita. Voglio far coinvolgere l’Uomo Assorbente, voglio Volcana.

Jameela ha quindi ribadito:

Sono davvero, realmente coinvolta con la storia di Titania e non so se la Marvel mi riporterà mai in scena, ma se lo faranno quella è la storia che vorrei più di ogni altra cosa raccontare… E questo non era il mio momento. Questo è il momento di She-Hulk, sono lì come accessorio per la sua crescita ed è già un onore e va oltre ogni aspettativa. Se ci sarà mai un momento di Titania, vorrei raccontare la storia completa.