She-Hulk: Jameela Jamil loda Tatiana Maslany e il resto del cast

Se Titania odia She-Hulk, lo stesso non si può dire di quello che pensa Jameela Jamil di Tatiana Maslany.

L’attrice ha prima lodato le lodi di Tatiana Maslany, per poi parlare più in generale del cast e dell’esperienza:

Bene, voglio dire, a causa della natura della CGI, stai facendo molte di queste scene separatamente. Quindi ho dovuto costruire molto di questo personaggio da sola, ad essere completamente onesta. Ma quando sono stato in grado di confrontarmi con Tatiana, è stato molto divertente perché è un’attrice eccezionale, un talento eccezionale. E quindi, come qualcuno che è stato un fan del suo lavoro in precedenza, guardarla nella realtà è stato davvero qualcosa di speciale. Ti senti molto fortunato quando puoi guardare da vicino quelle persone di talento.

E penso lo stesso di tutto il nostro cast, come per esempio Jon Bass, penso che sia così divertente. Sento che nella serie non abbiamo ancora visto abbastanza del suo talento. Josh Segarra, Renée, oh mio dio, Renée Elise Goldsberry, che ragazza, che talento. È così carismatica. Mi divora nell’episodio questa settimana e io la amo. Mark Ruffalo, Tim, sono tutti bravissimi. E poi hai la ciliegina sulla torta che è Megan Thee Stallion. La mia tazza d’entusiasmo trabocca, non ho più niente. Mi ritiro, sai una cosa? mi ritiro. Cosa posso ottenere di più?