She-Hulk: Attorney at Law, Kevin Smith recensisce la serie: “Che piccola sit-com affascinante”

Ancor prima che facesse il suo debutto su Disney+, She-Hulk: Attorney at Law è stata al centro di numerose conversazioni sui social, e come per molte altre serie tv Marvel Studios anche in questo caso sembra esserci stata una netta spaccatura tra i fan. Nonostante questo, i primi due episodi hanno comunque riscosso un buon successo, Samba TV ha infatti svelato che negli Stati Uniti, il debutto è stato visto dal doppio delle persone rispetto a quello di Ms. Marvel. La critica ha risposto perlopiù positivamente, mentre i fan un po’ meno, basti pensare che su iMDB la serie ha una media voto del 5,2.

E come spesso accade, anche questa volta Kevin Smith ha voluto dire la sua sulla serie. Nell’ultimo episodio del suo podcast Fatman Beyond che conduce insieme allo sceneggiatore/produttore Marc Bernardin, Kevin Smith ha espresso il suo parere su She-Hulk: Attorney at Law, che potete leggere qui sotto:

“She-Hulk… “Shulky”, come la chiamavamo nei fumetti, ragazzi. She-Hulk, interpretata da Tatiana Maslany. Che piccola sitcom affascinante che la Marvel ha messo in piedi. Mi è piaciuta moltissimo, l’ho trovata divertente. Sul fatto che lei parli alla telecamera – so che molti pensano “Oh, è Deadpool”, ma no, è una cosa presa direttamente dai fottuti fumetti, quando c’era John Byrne ad occuparsi del personaggio. È divertente! È come se si divertissero con se stessi, potessero prendere in giro se stessi e il loro mondo, espandendo l’Universo Marvel in modo comico – l’umorismo è sempre stato una parte importante dell’Universo Cinematografico Marvel, ma questo si appoggia a esso più pesantemente di qualsiasi altra cosa“.

Kevin Smith ha poi parlato della tanto bistrattata CGI della serie, aggiungendo:

“So che alcuni all’inizio dicevano “Oh, quella CG…”. È un personaggio irreale e soprattutto non ho una base per poter fare un paragone: “Non è così che appare la vera She-Hulk”. Per me è impressionante… per gran parte dello show il personaggio principale è un enorme effetto speciale che cammina e parla. È dai tempi di Alf che non viene speso così tanto per una sit-com… così tanto per presentare il suo protagonista. Ma mi è piaciuto. Il senso dell’umorismo mi piace molto. Abbiamo avuto molto più Hulk qui di quanto ne abbiamo avuto recentemente – e sembra che ci stiano preparando per – spoiler – “World War Hulk” . Stanno portando avanti una serie standalone di Hulk e potrebbe essere World War Hulk. Questo è quello che ho capito dalla quantità di Bruce Banner/Smart Hulk che stanno includendo“.

Che cosa ne pensate del parere di Kevin Smith? Siete d’accordo con lui? Ditecelo nei commenti.

Potete seguire Badtaste anche su Twitch!