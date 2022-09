She-Hulk: la regista loda la libertà concessale dai Marvel Studios

Marvel Studios ha concesso la piena libertà di scelta alle registe di She-Hulk: Attorney at Law.

La regista degli episodi 5-7 Anu Valia ha parlato della libertà concessale dai Marvel Studios nella realizzazione delle sue puntate:

La Marvel è così fantastica perché danno libertà ai loro registi, e puoi avere molta più libertà in una serie tv di quella che sei abituata ad avere. Quindi è stato davvero grandioso. È stato molto divertente e molto libero. Penseresti che a qualcosa di così grande ci lavorerebbero moltissime persone, ma invece sembrava molto, molto libero. E sembrava piccolo, il che era intimo, ed è stato davvero bello.

Il primo episodio di Valia nello show è il quinto, con nuove relazioni tra i vari personaggi coinvolti nella serie:

Mi è davvero piaciuta la relazione tra Mallory e Jen, come le vedi assieme, perché sembrava più realistico raccontare come due colleghi potessero stringere un’amicizia, cosa che ho davvero amato. Anche nikki e Pug sono così divertenti insieme. E anche solo loro sul set, i loro scherzi. Stanno facendo i capricciosi, ed è molto divertente da vedere. E poi anche essere in grado di presentare Luke Jacobson. Sono una grande fan di Griffin Matthews. È così talentuoso e ha avuto un compito così alto, è appena intervenuto e deve diventare questo personaggio. E ho pensato che avesse fatto un lavoro straordinario.