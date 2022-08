She-Hulk: Megan Thee Stallion conferma la sua partecipazione alla serie Marvel

Nel cast della serie She-Hulk: Attorney At Law ci sarà anche la rapper Megan Thee Stallion, come confermato in una recente intervista rilasciata da The Cut.

L’artista dovrebbe apparire in più puntate con il ruolo di una versione fittizia di se stessa e dovrebbe, secondo alcune indiscrezioni, essere coinvolta in almeno una scena d’azione.

Meghan Thee Stallion, oltre a confermare il suo coinvolgimento nella serie Marvel prodotta per Disney+, ha dichiarato che tra le sue fonti di ispirazione ci sono Queen Latifah e Ice Cube:

Quando li guardo mi ispiro ad andare oltre la semplice musica. Non sento di voler solo essere un’attrice, penso che sarò anche una regista e una produttrice.

I primi due episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

