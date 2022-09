She-Hulk: nell’episodio 4 ci sono I Soprano e This is Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il quarto episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e contiene citazioni a I Soprano e a This is Us. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

In questo episodio scopriamo che Wong è appassionato di serie tv, sta infatti vedendo I soprano, quando viene interrotto da Madisynn, teletrasportata dal finto mago Donny Blaze. La giovane parlerà di nuovo della storica serie tv anche durante il processo, spoilerandone il finale della stagione 5.

Più avanti nell’episodio, Wong verrà interrotto mentre sta guardando This is Us, visione che riprenderà durante la scena dopo i titoli di coda.

I primi quattro episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Cosa pensate delle citazioni a I Soprano e a This is Us nel quarto episodio di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.