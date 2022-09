She-Hulk: nell’episodio 6 un collegamento con Loki

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6 di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e contiene un simpatico easter egg a tema Loki. Ovviamente, se non avete visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Sul sito che Mallory e Nikki stanno visitando dopo il caso di Mr Immortal, c’è un articolo nei correlati dedicato ai dieci migliori posti in cui viaggiare. Dalla mappa, possiamo intravedere Cookevile, la città del Tennessee che nel 1999 è stata detonata dalle bombe di Sylvie nel secondo episodio di Loki.

I primi sei episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

