She-Hulk: la regista Kat Coiro risponde alle critiche rivolte alla CGI

Kat Coiro ha risposto alle critiche riguardante la trasformazione in CGI della protagonista di She-Hulk durante una recente intervista rilasciata a SFX Magazine.

Le prime immagini presenti nel trailer e le foto promozionali non hanno infatti entusiasmato i fan.

La regista e produttrice della serie Marvel ha ora dichiarato che dietro le quinte si è lavorato per mesi al design del personaggio, ancora prima che la produzione prendesse il via:

Si trattava di prendere il design e chiedere ‘Otterremo quelle espressioni del viso e quelle sfumature nelle reazioni?’. Quello ha richiesto tutto il tempo, semplicemente per perfezionare le immagini.

Kat ha inoltre condiviso la sua teoria riguardante l’accoglienza così negativa:

Penso che molte delle reazioni abbiano a che fare con il fatto che sia così diversa da tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento. Se si pensa a Thanos o Hulk, hanno degli elementi raccapriccianti, una durezza e delle dimensioni fisiche che semplicemente sono così diverse. E quando si vede qualche immagine di lei è quasi sconvolgente perché non l’abbiamo mai visto prima.

Coiro ha quindi lodato il lavoro compiuto da Victoria Alonso, responsabile tra le fila dei Marvel Studios del settore Physical, Post Production, VFX, and Animation per averla aiutata con il design della supereroina:

Ha un occhio incredibile e per me molto di questo proviene da questa reazione davvero emotiva che ha, sostenuta da decenni di esperienza tecnica. Ciò che penso sia così fantastico è che mantiene questa reazione davvero emotiva al VFX. Vederla lavorare mi ha insegnato così tanto del motivo per cui qualcosa funziona e altro no. E si tratta sempre di tornare all’interpretazione dell’attore e catturarne l’essenza.

Che ne pensate della riposta alle critiche rivolte all’uso della CGI? Lasciate un commento!

Nel cast della serie ci sono Tatiana Maslany, che interpreta la protagonista Jennifer Walters, e Ginger Gonzaga, che avrà la parte della migliore amica di Jennifer. Tra gli interpreti del progetto destinato alla piattaforma di streaming ci saranno anche Mark Ruffalo, che interpreterà nuovamente Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, interpretato nel film distribuito nelle sale nel 2008.

She-Hulk sarà disponibile su Disney+ dal 17 agosto.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook