She-Hulk: perché il sangue di Hulk ha trasformato Jennifer?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e viene spiegato come il sangue di Hulk abbia dato i poteri a Jennifer.

Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Come avevamo anticipato quando venne pubblicata la clip dedicata ai poteri di Jennifer, il sangue di Bruce si diffonde nell’organismo della cugina tramite la ferita causata dall’incidente d’auto. Jennifer si ritrova con poteri simili a quelli del cugino perché i due condividono una rara combinazione di fattori genetici che li aiutano a sfruttare al meglio le radiazioni gamma. Altre persone non potrebbero sopportare la trasformazione o peggio, come successo a Stan Lee ne L’incredibile Hulk.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+ da oggi.

Cosa pensate del sangue di Hulk e del modo in cui Jennifer ha ottenuto i poteri che le permetteranno di trasformarsi in She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.