She-Hulk: secondo la regista i fan ameranno Daredevil

Vi abbiamo già parlato di come l’arrivo di Daredevil nel suo storico costume giallo e rosso nel finale del trailer di She-Hulk: Attorney at Law abbia stupito il pubblico.

In una recente intervista, la regista Kat Coiro si è detta finalmente sollevata di poter confermare Charlie Cox come Daredevil, affermando che sarà tra i preferiti del pubblico:

Sì, Daredevil è nello show. Voglio dire, come puoi fare una commedia legale senza che ci sia Daredevil?

Quello che posso dire è che si completano a vicenda. Sono decisamente entusiasta che Daredevil faccia la sua apparizione, perché penso che sarà uno dei preferiti dal pubblico. Ma non posso dirvi nient’altro al riguardo. La polizia Marvel è una cosa reale e non voglio venire arrestata.