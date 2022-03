debutterà su Disney+ quest’anno, e tra i cameo previsti, potrebbe esserci anche un, personaggio coinvolto un po’ a sorpresa nel progetto targato Marvel.

The Cosmic Circus ha scoperto un provino registrato per la serie, condiviso online dall’attore Tom Archdeacon. Anche se il filmato è stato rimosso dalla rete, è stato svelato che si trattava di un’audizione per un cattivo Marvel. Il nome del progetto non era stato condiviso, ma nell’audio si capiva che era relativo a She-Hulk. Nel video il personaggio interpretato Archdeacon parla con due donne avvocato del suo divorzio, in cui menziona anche il suo potere di essere immortale, il nome in codice “Doctor Revive” e il suo vero nome, Ryan Smith. Per evitare i confronti quando una relazione finisce, Doctor Revive si suicida e poi risorge come un nuovo uomo che a quel punto è libero di lasciare la sua vecchia relazione per una nuova.

“Pensi che questa donna che ha una laurea in giurisprudenza non sappia cosa significa immortale?” si è sentito chiedere da uno degli avvocati frustrati. La fine della conversazione conteneva invece il seguente dialogo: “Hai davvero tanta paura del confronto?! Sul serio?!” “Andiamo, pensavo che gli avvocati non dovessero giudicare”, risponde l’attore. L’avvocato donna ribatte: “Ovviamente, le relazioni possono essere difficili, ma di base deve esserci il rispetto! ”

Tutti gli indizi portano a Mister Immortal, un mutante che ha il potere di risorgere. Creato da John Byrne, Mister Immortal ha debuttato nel 1989 in West Coast Avengers #46.

