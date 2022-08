Per prepararsi all’arrivo di She-Hulk: Attorney at Law Disney+ ospiterà un nuovo episodio di Marvel Legends con protagonista Hulk.

Per chi non lo sapesse Marvel Studios: Legends è una serie di mini-riassunti di 5-10 minuti che coprono la storia di personaggi o oggetti all’interno del Marvel Cinematic Universe, mettendo in evidenza alcuni dei momenti più significativi e riassumendo per i fan occasionali la storia prima dell’uscita.

L’episodio dedicato a Hulk si intitolerà Bruce Banner, come potete vedere nel tweet ufficiale di Disney+.

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile su Disney+ dal 18 agosto.

