She-Hulk: l’episodio 3 introduce la Squadra di Demolizione

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel terzo episodio di She-Hulk: Attorney At Law disponibile da questa mattina su Disney+ fanno la loro prima apparizione anche i membri della Squadra di Demolizione. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Al termine della puntata quattro pochi di buono attaccano Jennifer, subendo però una sonora sconfitta per mano di She-Hulk. Mentre fuggono a bordo di un furgone, scopriamo che uno dei quattro ha il nome in codice di Thunderball, confermando l’identità della squadra. Non sappiamo ancora per chi lavorano, ma sappiamo che vogliono il sangue di Jennifer.

Quando si presentano sguainando le armi, She-Hulk scherza sul fatto che le abbiano rubate a un muratore asgardiano, in riferimento alle origini cartacee dei personaggi. Nei fumetti il gruppo viene formato quando Dirk Garthwaite/Wrecker, un criminale che usa un piede di porco per distruggere le scene del crimine, viene scambiato per Loki e riceve dei poteri dalla Regina Karnilla. Mentre è in prigione, Dirk viene contattato dal dottor Elliot Franklin che gli chiede di recuperare una bomba a raggi gamma che aveva ideato. Garthwaite recupera il suo piede di porco e, insieme ad alcuni compagni di prigione come Henry Camp e Brian Calusky, recupera l’arma, venendo però colpiti da un fulmine. Il gruppo fugge poi di prigione e si scontra con i Defenders e Luke Cage. Sempre nei fumetti i personaggi si ritrovano più volte a fare i conti con la giustizia e anche con She-Hulk.

I primi tre episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

