She-Hulk: Tatiana Maslany in una nuova foto, svelato il compositore della serie

Ancora poco sappiamo di She-Hulk: Attorney at Law, la serie in arrivo su Disney+ dedicata alle avventure di Jennifer Walters in arrivo ad agosto. In attesa di un nuovo full trailer, dobbiamo accontentarci delle foto ufficiali, e oggi ne è arrivata una nuova che raffigura Tatiana Maslany in versione avvocatessa (con l’abito leggermente… scucito!).

Nel frattempo Film Music Reporter conferma il coinvolgimento di Amie Doherty per la colonna sonora della serie. Doherty ha lavorato a serie come Undone, alla commedia Non ti presento i miei e al film d’animazione Spirit – Il ribelle.

Potete vedere la nuova foto qui sotto!

Che ne pensate della nuova foto di Tatiana Maslany in She-Hulk? Lasciate un commento!

La serie She-Hulk arriverà sugli schermi di Disney+ il 17 luglio, potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.