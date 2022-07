She-Hulk: Tatiana Maslany non era sicura di accettare un ruolo nel MCU

Tatiana Maslany, la protagonista di She-Hulk: Attorney at Law, inizialmente era nervosa sull’accettare o meno il ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

In una recente intervista con SFX Magazine, l’attrice ha raccontato il primo provino per il ruolo:

Questa audizione è stata la prima vera su Zoom, quindi non so nemmeno chi fosse presente. Ma ho incontrato Kevin Feige dopo essere stata scelta e ho potuto sedermi e parlare con lui. Sono sempre stata nervosa all’idea di entrare in un mondo come questo perché attribuisco valore al personaggio sopra tutto, e semplicemente non sapevo quanto sarebbe esistito in progetti più grandi. Ma quando ho letto il pilot, mi son trovato di fronte una versione così inaspettata di una storia di supereroi. È così umano. Ci sono davvero grandi esplorazioni della mondanità della vita, in modi davvero fantastici. E inoltre, sta parlando di qualcosa che sono davvero interessato, che è quando improvvisamente inizi a essere visto come qualcosa; poi vieni visto come una cosa e diventi mercificato come quella cosa. Quello che fa questo spettacolo, ma in un modo divertente e inaspettato, è affrontare questa idea.

Come fai a possedere l’integrità di ciò che è il tuo corpo quando ti è successo qualcosa; o vieni improvvisamente vista in modo così diverso; o c’è un’aspettativa su di te che ti comporti in un certo modo a causa del tuo aspetto? Ci sono tutte queste sfumature che io trovo davvero avvincente nel sotto testo di questo tipo di storia. Inoltre, qual è l’aspettativa su un supereroe femminile rispetto a un supereroe maschio? È incredibilmente diverso.