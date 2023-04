Tatiana Maslany è tornata a parlare della possibilità che venga realizzata la stagione 2 di She-Hulk, confermando che non sa ancora nulla del futuro del personaggio.

L’attrice, intervistata da Gold Derby, ha spiegato:

Mi sembra che internet ne sappia più di me. Ma mi piacerebbe scoprire cosa le accadrebbe. Abbiamo avuto così tanti altri attori che sono venuti nel nostro show e hanno mostrato i personaggi con un cambiamento di tono. Li abbiamo messi in uno scenario totalmente diverso, in un universo diverso, ed è così divertente che nel Marvel Universe ci siano più versioni dei personaggi.

Tatiana ha aggiunto in modo ironico:

C’è un multiverso, non sapevo se ne foste consapevoli, ma c’è un multiverso. Mettere She-Hulk in una situazione davvero improbabile penso che sarebbe super divertente. La questione sul personaggio, per me, è che è così fuori posto e questa sua caratteristica penso che le dia delle possibilità.