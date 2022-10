She-Hulk: Tatiana Maslany spiega l’influenza di Orphan Black sulla sua interpretazione

Tatiana Maslany ha svelato in che modo recitare in Orphan Black ha influenzato la sua interpretazione in She-Hulk.

L’attrice, intervistata da ComicBook, ha infatti parlato della sua esperienza nelle due serie, spiegandone i punti in comune.

L’attrice ha raccontato che ci sono dei cambiamenti nel suo approccio alla recitazione nelle due serie, aggiungendo però:

Ci sono delle specifiche che cambiano il modo in cui ti muovi attraverso una stanza o la tua postura. Era decisamente una cosa diversa questa serie, era meno sul movimento fisico e prevalentemente sulla percezione delle persone, che è qualcosa di cui ho avuto esperienza in occasione di Orphan Black.

Tatiana ha proseguito:

Anche solo arrivare sul set come un personaggio diverso portava la troupe a guardarmi in modo diverso, anche il cast lo faceva. E mi guardavo in modo differente allo specchio. C’è qualcosa sull’internalizzare la percezione esterna che cambia quello che provi nei confronti di chi sei.

Il modo in cui viene considerato il personaggio dagli altri è un tema affrontato anche in She-Hulk e la sua interprete ha ribadito che questo influenza molto l’immagine che viene trasmessa della protagonista e come gli altri la trattano.

Che ne pensate? Avete visto dei punti in comune tra l’interpretazione di Tatiana Maslany in Orphan Black e in She-Hulk?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook