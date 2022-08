She-Hulk: Tatiana Maslany vorrebbe una buddy comedy con Yelena Belova

Il debutto su Disney+ di She-Hulk: Attorney at Law è sempre più vicino, e Tatiana Maslany ha confessato che vorrebbe rivedere Jennifer al fianco di Yelena Belova.

Ospite del podcast di Jess Cagle con Julia Cunningham, l’attrice ha espresso i ldesiderio di vedere i due personaggi fianco a fianco in una specie di buddy comedy.

Amo Florence Pugh come attrice, quindi voglio recitare con lei. Penso che la coppia sarebbe bizzarra, ma penso che sarebbe anche divertente… È come una buddy comedy. Noi due in macchina.

Per quanto riguarda il suo futuro nel MCU, l’attrice ha detto che ancora non sa cosa l’aspetta, ma è pronta a tutto:

Sì, voglio dire, viene sempre chiamata in ballo come ‘Se questa è una cosa, allora forse salterai fuori in questo o quello’. E sai, l’universo Marvel ha un po’ questa cosa di cucire ogni trama con un’altra. Quindi sono pronta. Hai sentito qualcosa? Perché io non ho sentito nulla.