She-Hulk: dove si posiziona la serie nella timeline MCU

La timeline del MCU verrà aggiornata nuovamente con l’arrivo sugli schermi di She-Hulk: Attorney at Law, che prenderà il via il 18 agosto su Disney+.

Jessica Gao, sceneggiatrice della serie, ha ora spiegato che la serie con star Tatiana Maslany sarà ambientata dopo quanto accade in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Intervistata da TVline, ha sottolineato:

Non è molti anni dopo, sarà passato un periodo di tempo relativamente breve.

Il film con Simu Liu si posiziona dopo The Falcon and the Winter Solider, ma prima di Eternals e Hawkeye.

Per scoprire dei dettagli più precisi, tuttavia, bisognerà attendere la visione degli episodi, considerando che Gao ha dichiarato che tutto sarà più chiaro dopo aver assistito a quanto accade nel secondo episodio di She-Hulk.

Che ne pensate della situazione della timeline del MCU dopo l’arrivo di She-Hulk: Attorney at Law? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine