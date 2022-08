She-Hulk: il trailer dell’episodio 2 una nuova scena con Bruce Banner

She-Hulk: Attorney at Law tornerà con l’episodio 2 e nel trailer si conferma anche il ritorno di Bruce Banner, interpretato da Mark Ruffalo.

Non proseguite con la lettura se non avete ancora visto la prima puntata, la descrizione del video contiene spoiler!

Nel video si vedono i due cugini mentre parlano al telefono.

Dopo che Jennifer Walters ha affrontato l’addestramento di Bruce, la protagonista interpretata da Tatiana Maslany è tornata al suo lavoro nelle aule di tribunale, ritrovandosi però a dover affrontare Titania di fronte a molti testimoni. Quell’evento è proprio al centro della conversazione con Bruce, con cui sembra avere un ottimo rapporto.

Per ora i fan della Marvel non sanno ancora quando appariranno altri volti molto amati del MCU come Daredevil, Wong e Abominio.

Il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

Fonte: Twitter