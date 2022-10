She-Hulk: tutti gli easter egg del discorso finale

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di She-Hulk: Attorney at Law è stracolmo di easter egg, soprattutto quando la protagonista incontra un misterioso personaggio. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto il finale.

Dopo essere entrata nella scheda di Marvel Assembled tramite il menù di Disney+, Jennifer si ritrova agli uffici Disney a Burbank, in California. Dopo una breve capatina nella stanza degli sceneggiatori, dove possiamo vedere Kat Coiro (tra le registe della serie tv) e gli script di ogni episodio, Jennifer scopre che a decidere il suo destino è stata l’IA K.E.V.I.N.

Raggiunta la stanza del computer, dopo essere passata attraverso i veri uffici di Burbank dei Marvel Studios (e rigorosamente dopo aver firmato un NDA, ovvero un accordo di non divulgazione), Jennifer si trova davanti tanti schermi che trasmettono le scene più iconiche del Marvel Cinematic Universe.

Oltre a questi televisori, ci sono delle colonne con alcuni fumetti tra cui troviamo numeri dedicati a Scarlet Witch, Vedova Nera, She-Hulk, Doctor Strange, Iron Man, Captain Marvel, Iron Heart, Ms Marvel, Daredevil, Visione, Captain America, Hulk, America Chavez, Shang-Chi, Hawkeye e gli Avengers.

Kevin chiede gentilmente a Jennifer di tornare umana, perché il budget è finito e il team è passato a un altro progetto (di sottofondo si sentono i tamburi della colonna sonora di Black Panther). Jennifer comincia quindi a correggere le proprie trame, invitando Kevin a rimuovere Bruce dall’equazione. L’IA le dice che l’arrivo di Hulk serviva a introdurre qualcosa, ma l’avvocato lo interrompe dicendogli di tenerselo per il film.

Jennifer, dopo aver sistemato la sua vita, comincia a fare domande aggiuntive a Kevin, tra cui quando vedremo gli X-Men. Si tratta della prima volta in cui viene effettivamente nominato il team nel Marvel Cinematic Universe. Kevin accetta infine i cambiamenti di Jennifer, ma le dice che si tratta dell’unica volta in cui succederà.

I due si congedano con la promessa di un debutto sul grande schermo che viene però subito accantonato dall’IA.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

