sarà la regista della serie live action didi Amazon, precedentemente annunciata lo scorso settembre.

La regista dovrebbe dirigere il pilota e fare da produttore esecutivo per la serie, di cui non sono ancora stati annunciati gli sceneggiatori

Kassel è conosciuta per il suo lavoro sugli episodi della serie HBO Watchmen, che le è valsa una nomination agli Emmy e un premio DGA. Ha diretto anche alcuni episodi di Westworld, The Leftovers, The Americans, e Castle Rock.Recentemente ha diretto il pilot della serie HBO The Baby.

Per quanto riguarda She-Ra la versione live-action sarà una nuova storia e non sarà collegata allo show animato. Il personaggio aveva debuttato nel film d’animazione “He-Man and She-Ra: Il segreto della spada” del 1985 e fa parte, come appunto He-Man, del franchise “Masters of the Universe”.

Nel cast di doppiatori della serie animata di Netflix c’erano Sandra Oh, Aimee Carrero, AJ Michalka, Karen Fukuhara, Lauren Ash, Marcus Scribner, Lorraine Toussaint, Vella Lovell, Reshma Shetty, Christine Woods, Jordan Fisher, Merit Leighton, Adam Ray e Krystal Joy Brown.

Fonte: Variety