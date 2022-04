sarà coinvolto nello sviluppo di duededicate alle indagini di

I due progetti, ancora nelle prime fasi di ideazione, saranno prodotti da Team Downey e Lionel Wigram, e destinati a HBO Max.

Attualmente non è stato svelato se l’attore riprenderà la parte del detective o in che modo saranno collegati ai film.

HBO Max, recentemente, ha dato spazio a numerosi progetti ispirati ai film della Warner Bros come accaduto con Peacemaker che è legato al film The Suicide Squad: Missione Suicida e ha come star John Cena, o i progetti spinoff del film The Batman dedicati al Pinguino e all’Arkham Asylum, senza dimenticare i progetti tratti da altri show di successo come Game of Thrones, Sex and the City e Gossip Girl.

Che ne pensate della realizzazione di due serie spinoff dei film di Sherlock Holmes che hanno avuto come protagonista Robert Downey Jr? Lasciate un commento!

Fonte: The Hollywood Reporter