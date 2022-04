Un ritorno dicon unaè uno dei desideri più reconditi dei fan della serie BBC.

Questa settimana, i creatori dello show Steven Moffat e Mark Gatiss hanno parlato con Radio Times e gli è stato chiesto nuovamente la loro opinione su una potenziale stagione 5. Entrambi sarebbero felici di tornare, anche se non c’è ancora nulla di certo, Moffat ha dichiarato:

Rifarei Sherlock anche domani, perché me lo chiedi? Mark lo farebbe domani, Sue Vertue, la produttrice lo farebbe domani – lo faremmo tutti di nuovo. Dipende da Benedict e Martin… Sono stati molto fedeli alla serie per molto tempo quando uscì, anche quando è diventato il loro lavoro meno pagato. E non penso che sia necessariamente quello che vogliono fare ora, ed è assolutamente giusto. Ma se qualcuno pensa che sono io quello che si oppone alla realizzazione, ti dirò con sicurezza che inizierei a scriverlo domani, se lo faranno anche tutti gli altri.

Moffat ha anche parlato della scomparsa di Una Stubbs che interpretava Mrs. Hudson e di come sarebbe difficile fare Sherlock senza di lei.

Forse se avessimo rimontato quel set e lei non fosse apparsa magicamente, saremmo stati tutti troppo tristi per fare la serie, Quindi questi sono i fatti. Lo faremmo, lo farei io, lo farebbe Mark, lo farebbe Sue. Potremmo essere troppo tristi per superare la perdita. E avremmo bisogno dei protagonisti e, comprensibilmente, potrebbero sentire di non essere più in forma per la parte.