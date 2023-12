Starz ha annunciato che la serie Shining Vale è stata cancellata dopo due stagioni e gli episodi verranno rimossi dalla piattaforma di streaming americana.

Lo show con Courteney Cox e Greg Kinnear, secondo quanto riporta Deadline, non è riuscito a ottenere un pubblico abbastanza numeroso.

Warner Bros TV, inoltre, avrebbe provato a vendere il progetto a un’altra emittente, senza però riuscirci.

In seguito a un tradimento che ha quasi distrutto il loro matrimonio, Pat e Terry Phelps si trasferiscono con i figli da Brooklyn a a una vecchia villa nel Connecticut. Ma Pat sente che c’è qualcosa di losco nella nuova casa e teme di essere posseduta o depressa. A quanto dicono, infatti, i sintomi sono gli stessi.

La stagione 2 riprendeva la narrazione dopo il tentativo compiuto da Pat di uccidere la sua famiglia con un’ascia. La donna è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico e, tornata a casa, incontra una donna misteriosa che la avvicina a una serie di rimedi naturali usati per “curare” le donne dalla depressione.

I Phelps sono poi determinati a sconfiggere i fantasmi, mentre Pat fatica a mantenere vivi i rapporti tra di loro.

Nel cast della seconda stagione ci sono poi Brian Cox, Astrof, Hordan e prodotto da Waner Bros Television e Lionsgate Television.

Che ne pensate del fatto che Shining Vale sia stata cancellata dopo 2 stagioni?

