Shōgun, serie rivelazione di quest’anno, disponibile su Disney+, è ambientata nel XVII secolo, in un Giappone feudale.

Racconta il costumista Carlos Rosario l’aspetto sui cui si è focalizzato di più:

La cosa più importante per me era capire l’estetica giapponese. Si trattava di rispettare la cultura giapponese, essere il più accurato possibile e capire il linguaggio dell’abbigliamento di quel periodo.

Aggiunge poi di aver scelto come fonte d’ispirazione i dipinti dell’epoca:

Conclude su come è stata fatta la scelta dei materiali:

All’inizio, ho iniziato a campionare tessuti in America. Non c’era niente che mi piacesse, sentivo che non catturavano l’essenza della serie, quindi abbiamo assunto due persone in Giappone affinché potessero cercare tessuti lì… Ci hanno inviato una scatola di tessuti incredibilmente costosi, ma quando li abbiamo visti, abbiamo pensato: “Questo è Shōgun.” Da quel momento in poi, lo studio ha capito che, per poter svolgere correttamente il nostro lavoro e per essere autentici e rispettare la cultura giapponese, avevamo assolutamente bisogno di ottenere quei tessuti dal Giappone.