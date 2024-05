Alla fine Shōgun potrebbe tornare, ma per due stagioni, non una. Variety rivela infatti che FX, Hulu e gli eredi dello scrittore James Clavell hanno raggiunto un accordo per sviluppare due nuovi stagioni della serie: in estate verrà messa insieme una writers room che scriverà i nuovi episodi.

Non si tratta di un rinnovo vero e proprio, ma di un impegno a sviluppare una nuova storia dalla quale possa partire il rinnovo. Justin Marks e Rachel Kondo, co-creatori della serie, lavoreranno assieme alla writers room e alla produttrice Michaela Clavell, oltre che al protagonista e produttore Hiroyuki Sanada. Questo spiega il motivo per cui, qualche giorno fa, era stato rivelato che Sanada aveva appena firmato un nuovo contratto. In tale contratto è previsto che Sanada torni a lavorare alla serie se FX riuscirà ad assicurarsi i diritti per espandere la storia (visto che la prima stagione copre il romanzo originale nella sua interezza), cosa che evidentemente è accaduta.

Scritta da Justin Marks e Rachel Kondo, la serie è il progetto più costoso della storia di FX ed è anche una delle più viste in streaming su Hulu: la premiere è stata vista da 9 milioni di persone nella prima settimana tra Hulu, Disney+ e Star.

Ambientata nel Giappone feudale, la serie racconta lo scontro tra alcuni Lord per il potere e come l’arrivo di un pilota occidentale riesce a scuotere gli equilibri, ed è basata sull’omonimo romanzo del 1975 a sua volta ispirata a vicende storiche, sulle quali verosimilmente verrebbe costruita una seconda stagione.

Trovate tutte le notizie di Shogun nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili