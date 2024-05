Quando ieri sera è stato svelato che FX e Hulu hanno ordinato lo sviluppo di ben due nuove stagioni di Shōgun, chi conosce il romanzo si sarà chiesto com’è possibile che venga proseguita la storia se la prima stagione copre effettivamente tutta la trama del libro di James Clavell. L’accordo stretto con gli eredi dello scrittore, e il coinvolgimento della produttrice Michaela Clavell, lascia immaginare che gli sceneggiatori potranno ipotizzare una prosecuzione delle vicende narrate nel romanzo, che sono intrinsecamente legate a fatti storici del Giappone feudale.

Ora in un lungo post su Twitter il co-creatore della serie Justin Marks svela un po’ di retroscena di quanto accaduto:

Ecco una piccola storia. Un paio di anni fa stavo girando SHOGUN a Vancouver, e Rachel Kondo e io siamo andati a cena con Gina Balian di FX e Michaela Clavell, nostra collega produttrice esecutiva…

Scherzavamo su una scena. Una singola scena che aveva scatenato un’idea dalla quale non riuscivamo a liberarci. E dopo il secondo bicchiere di vino, abbiamo deciso di proporla per scherzo. E Gina e Michaela hanno iniziato a spingersi in avanti verso di noi… con quello sguardo che ogni scrittore conosce e ama…

…uno sguardo che dice: “E poi che succede?” E siamo rimasti un po’ sorpresi, perché ci siamo resi conto all’improvviso: questa storia potrebbe continuare?

Così abbiamo continuato. Quando la produzione si è conclusa, ci siamo seduti sul nostro portico a Maui, sviluppando questa idea che diventava sempre più grande… più ricca di storia vera… questa QUESTIONE tematica essenziale che sembrava, francamente, incompleta finché non potevamo raggiungere la fine. A dicembre avevamo un abbozzo…

E in tutta onestà non pensavamo che sarebbe diventato realtà. Questa serie era difficile, grande e ci è voluto molto lavoro per arrivare dove siamo. E le vicende del libro erano concluse. Ma per essere ancora più onesti, non avremmo mai sognato che la stagione 1 si sarebbe concretizzata, quindi eccoci qui…

Rachel e io partiamo per il Giappone domani per iniziare il viaggio. Vogliamo vedere se è davvero quello che pensiamo sia. Ci riuniremo con gli incredibili scrittori della S1 a luglio. Come qualcuno una volta ha detto, domani è domani… ma oggi impareremo a nuotare.