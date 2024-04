Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I creatori della serie Shōgun hanno commentato le scelte riguardanti la battaglia legata agli eventi del season finale della serie.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nel decimo episodio, la morte di Lady Mariko (Anna Sawai) nel castello di Osaka ha cambiato l’intero panorama socio politico, aiutando Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanda) a conquistare una vittoria tramite nuove alleanze, senza nemmeno dover impugnare un’arma.

Il personaggio, in una scena accanto a Yabushige (Tadanobu Asano), spiega come si svolgeranno gli eventi e gli spettatori possono vedere l’unica scena di battaglia grazie a quella visione mentale.

I creatori Rachel Kondo e Justin Mark, intervistati da Mashable, hanno spiegato quella scelta narrativa.

Marks ha sottolineato che includere la battaglia di Sekigahara sembrava “disonesto” nei confronti della storia:

Sarebbe risultata un insieme di momenti che sarebbero stati assolutamente inseriti nel trailer di questo show. Non sarebbe stato dove era il nostro cuore e nemmeno quello degli spettatori, pensando alla direzione che volevamo prendesse la storia. Quindi abbiamo scelto di onorare quell’aspetto.

Tra le pagine del romanzo di James Clavell non è presente la battaglia, citata solo nelle annotazioni dell’epilogo per confermare la vittoria di Toranaga su Ishido, e la sua ascesa per diventare Shōgun.

Marks ha ribadito che anche leggendo il romanzo si era chiesto se sarebbe stata raccontata la battaglia, che viene invece solo nominata nell’ultimo paragrafo della pagina finale. Justin ha sottolineato:

E pensi: ‘Oh’, e credo fosse quello che Clavell voleva farci provare. Vuole farci pensare che stiamo per avere qualcosa in un certo modo, e poi ci rendiamo alla fine che se stavamo realmente pensando di avere quello, non stavamo realmente prestando attenzione a quello che stava accadendo.

I personaggi, come gli spettatori, erano infatti distratti dai tradimenti e dai momenti drammatici, senza rendersi conto dei veri piani di Toranaga, disposto a sacrificare tutto e tutti pur di vincere.

Gli showrunner hanno però ammesso che avevano parlato della possibilità di girare quella scena, ma sarebbe stato davvero “doloroso” e un processo molto lungo.

Marks ha comunque ammesso che capiscono perché l’assenza della battaglia potrebbe aver deluso qualche spettatore, ma la figlia di Clavell, Michaela, li ha rassicurati:

Ha detto che, in base a ciò che si ricorda, suo padre voleva portare la storia a quel momento. Poi si è così preoccupato e innamorato dei personaggi che erano già presenti, in particolare di Mariko e Blackthorne, e poi è arrivato alla fine e ha detto: ‘Sapete cosa? La storia si è conclusa. L’ho raccontata’.

Che ne pensate? Avreste voluto vedere la battaglia nel season finale di Shōgun?

