Shonda Rhimes, la creatrice di Grey’s Anatomy e La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, racconta quali siano le differenze tra lavorare per un network come ABC e una piattaforma streaming come Netflix.

“Sono motori completamente diversi“, ha detto la Rhimes a Vulture in un’intervista. “La ABC era un’istituzione molto potente e ricca di storia. C’è una tonnellata di burocrazia. Il processo prevedeva che all’inizio ti venisse risposto ‘no’ e poi dovevi trovare la tua strada“.

Rhimes ha continuato dicendo: “Anche per far iniziare Scandal con il live-tweeting, erano scettici e dicevano: ‘Perché qualcuno farebbe una cosa del genere? No’. Poi si sono convinti e hanno detto ‘sì’, ma noi lo facevamo autonomamente finché non lo hanno visto. Abbiamo ottenuto molto riguardo al diritto di scelta di una donna, cose che pensavo fossero solo parte di una narrazione ma si sono rivelate essere una vera e propria battaglia silenziosa da parte mia per far sì che venissero trasmesse in TV“.

La fondatrice della casa di produzione Shondaland ha firmato un accordo multimilionario con Netflix nel 2017, che ha esteso nel 2021 per coprire film, giochi e contenuti VR, oltre alle serie TV. Rispetto alla tv broadcast, la Rhimes ha detto che “Netflix era come un bambino in questo settore” quando ha iniziato a lavorare con loro.

“Iniziano con un ‘sì’ e poi pensano a come realizzare qualcosa. E l’atteggiamento di un ambiente che dice ‘sì’ ha molto a che fare con l’entusiasmo con cui si realizzano i progetti“, ha aggiunto.

Dal punto di vista del budget, Rhimes ha condiviso che “all’inizio ero così affascinata da Netflix” poiché qualcuno le aveva riferito che The Crown aveva un budget di 12 milioni di dollari per episodio.

“Non riuscivo proprio a farmene una ragione. Sono così tanti soldi. Pensate a cosa potreste fare con un parco giochi molto più grande“, ha detto Rhimes.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Shonda Rhimes? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili