Harrison Ford ha raccontato che condivide alcuni aspetti con Paul, lo psicologo che interpreta in Shrinking.

In una lunga intervista con The Hollywood Reporter, l’attore ha raccontato che alcuni aspetti della vita di Paul sono simili alla sua realtà:

Non sono sicuro di volerti parlare di questo. Ci sono problemi familiari in cui mi riconosco, ok? Ho cinque figli. Lui ha una figlia che non vede molto spesso e un’ex moglie. Ci sono problemi con la sua famiglia, che non sono gli stessi problemi che ho io con la mia famiglia. Ma ci sono cose su cui ci incrociamo, quindi ho trovato una realtà emotiva in cui ritrovarmi.

Non ho il Parkinson come Paul o una profonda conoscenza della psicologia, e non me la vedo con dei maniaci. Ma riconosco che forse è come me. O forse non è come me, e quello che vedi si chiama recitare.