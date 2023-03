Bill Lawrence, co-creatore della serie, ha svelato che il progetto è di realizzare 3 stagioni di Shrinking, ognuna dedicata a un tema diverso.

Lo sceneggiatore ha spiegato che parte del divertimento nel realizzare serie con attori come Jason Segel e Harrison Ford, con cui ha sempre voluto lavorare, è peter dire giàè quali sono i progetti e chiedere la lloro disponibilità per un numero preciso di stagioni.

Lawrence ha aggiunto:

Quindi tutto quello che posso dire è che tutta la gang che abbiamo coinvolto per questa serie era d’accordo nel farlo.

Lawrence ha quindi spiegato le tematiche affrontate nella prima stagione e quelle che dovrebbero essere al centro delle prossime. Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Il tema della prima era la perdita, della seconda il perdono e la terza stagione sarà dedicata all’andare avanti nella vita,.

Lawrence ha spiegato che l’importante è trovare l’equilibrio tra commedia e dramma, ricordando inoltre:

Le persone reali non provano a mostrare i propri sentimenti. Cercano di nasconderli. Ridiamo per superare i momenti più duri. Penso che alle volte piangiamo durante i momenti più belli perché sono così inaspettati e rari. Quello è esattamente ciò che fa la serie: è un riflesso di come sperimentiamo realmente queste cose.