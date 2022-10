Apple TV+ ha ordinato la produzione di una miniserie sul duo Siegfried & Roy, famosi per le loro capacità nell’addestrare leoni e tigri.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, seguirà il percorso che ha portato Siegfried Fischbacher e Roy Horn a diventare due stelle di Las Vegas.

I due hanno iniziato a lavorare a bordo delle navi da crociera e nei nightclub prima di ottenere uno spettacolo a Las Vegas. Siegfried & Roy hanno lavorato con le tigri bianche presso il Mirage Hotel and Casino dal 1990 al 2003, anno in cui Horn è stato morso alla gola da uno degli animali e ha avuto un ictus. Dopo l’attacco i due si sono ritirati a vita privata. Horn è morto nel 2020 e Fischbacher nel 2021.

John Hoffman sarà lo sceneggiatore e il produttore dello show che verrà realizzato da Ron Howard e Brian Grazer di Imagine Television.

La miniserie si baserà sul podcast, in otto puntate, intitolata Wild Things: Siegfried & Roy, che ha debuttato nel mese di gennaio 2022.

Attualmente, inoltre, non è stato svelato alcun nome degli interpreti coinvolti.

Tra i produttori ci sarà anche Steven Leckart di Will Media che aveva dichiarato alcuni mesi fa:

Nessuno ha mai esaminato la loro storia, o l’attacco, in profondità. Erano un’iperbole. Tutto su di loro era più grande, più rumoroso, portato all’estremo. Ma ciò che li ha fatti andare avanti per così tanti anni era la loro incredibile capacità e il modo in cui hanno fatto progredire il proprio show.