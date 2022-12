Gli Anelli del Potere 2: sette nuovi ingressi nel cast, Adar cambia volto!

Amazon Studios ha annunciato oggi l’ingresso di sette nuovi interpreti nel cast della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, le cui riprese sono in corso nel Regno Unito da diverse settimane.

Si tratta di Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson. Non è ancora noto chi interpreteranno, mentre Sam Hazeldine fa il suo ingresso nel cast prendendo il posto di Joseph Mawle nel ruolo del capo degli orchi Adar.

“Sin dal suo debutto, Gli Anelli del Potere ha unito il pubblico nello sperimentare la magia e la meraviglia della magnifica Terra di Mezzo di JRR Tolkien,” ha commentato Vernon Sanders, a capo della divisione TV di Amazon Studios. “Ad oggi, la prima stagione è la serie originale più vista su Prime Video in ogni territorio, ed è stata vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, una vera hit globale che risponde alla natura universale dei racconti più potenti. Diamo il benvenuto a questi straordinari attori nella nostra “compagnia” e non vediamo l’ora di raccontare altre incredibili storie della Seconda Era nella seconda stagione”.

Gabriel Akuwudike

Yasen ‘Zates’ Atour

Ben Daniels

Sam Hazeldine

Amelia Kenworthy

Nia Towle

Nicholas Woodeson

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.