Gli Anelli del Potere 2, altri otto ingressi nel cast!

Amazon Studios ha annunciato oggi l’ingresso nel cast de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere 2 di altri otto interpreti, dopo i sette attori e attrici annunciati la settimana scorsa (tra cui il nuovo volto del comandante degli orchi Adar).

Si tratta di Oliver Alvin-Wilson (“Murder in Provence,” “The Bay”), Stuart Bowman (“Bodyguard,” “Slow West”), Gavi Singh Chera (“The Undeclared War,” “The Lazarus Project”), William Chubb (“Vampire Academy,” “The Sandman”), Kevin Eldon (“The Last Kingdom,” “Hugo”), Will Keen (“Ridley Road,” “The Pursuit of Love”), Selina Lo (“Boss Level,” “Hellraiser”) e Calam Lynch (“Bridgerton,” “Derry Girls”). Prime Video ha annunciato gli attori uno a uno sui social, e i fan si sono divertiti a ipotizzare chi interpreterà chi. C’è chi ritiene, per esempio, che Will Keen interpreterà Celeborn, lo sposo di Galadriel. Amazon non ha comunque rivelato i personaggi che interpreteranno gli attori.

