Gli Anelli del Potere 2: Tom Bombadil potrebbe apparire nella seconda stagione?

Quando Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’Anello uscì al cinema, non furono pochi gli appassionati di Tolkien a dichiararsi delusi dell’assenza di un iconico personaggio nel film: Tom Bombadil. Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens lo avevano escluso dalla sceneggiatura perché le vicende che lo riguardavano avrebbero rallentato troppo la parte iniziale del film, che invece doveva procedere speditamente, allontanandola dal filo narrativo principale. Inoltre avrebbe rappresentato una parentesi “idilliaca” dai toni troppo diversi da quelli che assume progressivamente il primo atto. Una sua canzone viene però cantata da Barbalbero nell’edizione estesa de Le Due Torri.

Ora dal set de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere arrivano voci che potrebbero entusiasmare proprio i fan orfani di Tom Bombadil. TheOneRing.net riporta indiscrezioni secondo cui il personaggio sarebbe stato visto sul set della seconda stagione. “È al 100% Tom Bombadil. È questo che ci riportano le nostre fonti. Tom Bombadil fa parte del cast e verrà mostrato nella seconda stagione,” spiega Justin, uno dei reporter del fansite. A quanto pare le persone presenti sul set stanno sentendo dei dialoghi di personaggi che parlano di lui riferendosi a “Tom”.

Justin non sarebbe l’unico ad aver sentito queste voci: un’altra persona vicina alla produzione afferma che questo personaggio ha il nome in codice di “Errol Pram”.

Il sito si spinge addirittura a ipotizzare che la storyline in cui potrebbe apparire Tom Bombadil dovrebbe essere quella che vede Lo Straniero e Nori avventurarsi verso Rhun. Nel Signore degli Anelli, sappiamo che Tom Bombadil non lascia mai le sue terre nella Vecchia Foresta, dove vive assieme a Baccador, la Figlia del Fiume. Tuttavia nel capitolo del Consiglio di Elrond Gandalf lascia intuire che in passato potrebbe aver vissuto altrove. Non sarebbe comunque il primo cambiamento che la produzione de Gli Anelli del Potere apporta alle caratteristiche di un personaggio Tolkieniano per farlo allineare alle esigenze della storia.

Detto questo, sebbene le origini e la natura di Tom Bombadil siano misteriose, sappiamo che è “il più anziano. […] Tom era qui prima del fiume e degli alberi, Tom ricorda la prima goccia di pioggia e la prima ghianda. […] Quando gli Elfi emigrarono a ovest, Tom era già qui, prima che i mari si curvassero, conobbe l’oscurità sotto le stelle quand’era innocua e senza paura: prima che da Fuori giungesse l’Oscuro Signore”, come spiega lui stesso a Frodo nel romanzo. Ecco quindi che nella Seconda Era era in circolazione, e quindi non è impossibile che la produzione della serie abbia deciso di inserirlo nella seconda stagione, magari con un ruolo marginale ma in grado di evocare quello che ha nel romanzo.

