Gli Anelli del Potere: ecco i costumi della serie esposti a Lucca Comics & Games!

Lucca Comics & Games si prepara ad accogliere tre attori de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere: come sapete, infatti, domani Cynthia Addai-Robinson (la sovrana reggente di Númenor, Miriel), Ismael Cruz Cordova (l’elfo Arondir) e Sophia Nomvete (la principessa Disa di Khazad-dûm) incontreranno i fan in un panel alle ore 11 al Teatro del Giglio.

Per l’occasione, Prime Video offre a tutti i visitatori un’inedita esperienza immersiva nelle sue serie Original:The Boys, INVERSO – The Peripheral, e ovviamente Gli Anelli del Potere. L’ingresso a quest’esperienza è a Piazzale Arrigoni, rinominata Piazza Prime Video, dal quale parte il percorso per diventare i nuovi agenti sul campo della Vought e, proseguendo nel Sotterraneo di San Colombano, si può dare uno sguardo al futuro del 2032 con INVERSO – The Peripheral e vivere le meraviglie de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Alla serie fantasy è dedicato uno spazio immersivo nel quale è possibile “sentire” la spettacolare sequenza dell’eruzione dell’Orodruin del sesto episodio, con effetti sonori e di luce davvero da brividi. Subito dopo si trova l’esposizione di tre splendidi costumi originali: quello di Galadriel, quello dell’elfo Arondir e quello del pelopiede Sadoc.

Abbiamo scattato numerose foto dei costumi, potete vederle qui sotto!