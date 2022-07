Gli Anelli del Potere, nuove foto della serie svelano la sala del trono di Númenor

L’avvicinamento al panel de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere al San Diego Comic-Con, previsto domani alle ore 19.30 (ora italiana: noi lo seguiremo in diretta su Twitch e saremo anche dentro la Sala H!) prosegue con un nuovo speciale pubblicato da Entertainment Weekly, che ha dedicato la copertina del numero di questa settimana proprio alla serie tv e in particolare al regno di Númenor.

Nell’articolo, che contiene alcune immagini inedite, lo scenografo Ramsey Avery parla della difficoltà di creare una Terra-di-Mezzo che risultasse familiare ma anche originale:

Si tratta di creare un mondo vibrante, ricco, dorato. È l’opposto di quello che abbiamo visto nei film che sono ambientati nella Terza Era, quando tutto è in declino e decadenza.

Per ciascun regno sono stati seguiti degli stili precisi. Il regno elfico di Lindon è quasi gotico nel suo stile, ricco di colonne alte, che ricordano degli alberi, con dettagli arborei. Il regno nanico di Khazad-dûm è grandioso, ma meno austero di quello visto nei film, che descriveva una civiltà “divenuta avida” e trascinata nel baratro dalla presenza del Balrog:

Ci siamo detti: torniamo alla vera natura dei nani, fatti di fiamme e pietra. La loro architettura, perfino i loro abiti, sono molto più ragionati. Hanno una sorta di sensibilità verso la pietra, non forzano il loro volere su di essa.

I Pelopiedi hanno dei riferimenti stilistici, ovviamente, alla Contea (le grandi ruote che ricordano le porte degli Smial), mentre per quanto riguarda Númenor l’ispirazione è venuta dalle grandi civilità del passato, in particolare la cultura greca e quella veneziana per l’utilizzo di grandi strutture marmoree:

È questo regno potente che ha questa grande forza nella navigazione e dà grandissimo valore all’acqua, e per questo il blu è ovunque. Abbiamo usato un miliardo di sfumature diverse di blu.

Sono state diffuse anche tre nuove immagini che trovate qui sotto:

La reginia Miriel (Cynthia Addai-Robinson) parla ai cittadini di Númenor nella sala del Trono.

Galadriel (Morfydd Clark) ed Elendil (Lloyd Owen) analizzano dei documenti storici a Númenor. CR: Matt Grace / Prime Video

Il Principe Durin IV entra nel regno di Khazad-dûm.

ALTRO SULLA SERIE

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda