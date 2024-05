Con un colpo di scena non indifferente, Prime Video ha svelato che Rory Kinnear interpreterà nientemeno che Tom Bombadil nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che andrà in onda a partire dal 29 agosto.

Il personaggio non era presente, ovviamente, nel primo trailer uscito alcuni giorni fa né nel video backstage.

Potete vedere le prime immagini qui sotto grazie a Vanity Fair, stiamo aggiornando l’articolo con maggiori informazioni.

Chi è Tom Bombadil

Tom Bombadil è senza dubbio una delle figure più stravaganti nella mitologia di J.R.R. Tolkien, un uomo che vive nei boschi con una presenza eterea e una predilezione per canzoni senza senso e vestiti dai colori vivaci, che aiuta a salvare gli hobbit dal pericolo all’inizio del primo libro del Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello. Il personaggio era assente sia dalla saga di Peter Jackson (nonostante citazioni più o meno dirette per gli appassionati), sia dal film d’animazione di Ralph Bakshi del 1978.

Nei libri è descritto come “più vecchio del vecchio,” un’entità benevola che iniziò la sua esistenza quando tutta la vita cominciò (una sorta di “personificazione della natura”), quindi il suo debutto ne Gli Anelli del Potere ha senso nonostante la serie sia ambientata migliaia di anni prima gli eventi del Signore degli Anelli.

Parlando a Vanity Fair, gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay spiegano che negli adattamenti cinematografici il personaggi di Tom Bombadil è sempre stato escluso per la sua natura “anti-drammatica”: “Può essere considerato una forza positiva,” spiega Payne, “Ma è difficile integrarlo drammaticamente perché non ha degli obiettivi precisi. Non spinge avanti la storia, e non spinge le persone a raggiungere un determinato scopo”. Lo stesso Tolkien, dopotutto, in una lettera del 1954 ammetteva che “Tom Bombadil non è una persona importante per la narrativa […] Rappresenta qualcosa che considero importante, anche se non sarei in grado di analizzare esattamente questo sentimento”.

McKay aggiunge però che nel formato televisivo una figura come quella di Tom Bombadil può essere più interessante da adattare, un enigma narrativo da risolvere: “Non ha una chiara funzione drammatica che giustifichi la sua inclusione in una grande adattamento cinematografico. È capriccioso e magico, e quasi tende al ridicolo. Ma ha anche la saggezza delle età, la profondità della storia antica e del mito, e la sua concezione e funzione sono legate ai miti norreni e hanno radici profonde nelle fiabe europee. […] È la prima cosa che taglieresti se lo stai adattando come film. Ma abbiamo il vantaggio di una serie televisiva, e quindi troveremo un modo per attingere a tutto ciò.”

Che ruolo avrà Tom Bombadil ne Gli Anelli del Potere?

Se nel Signore degli Anelli Tom Bombadil vive nella Vecchia Foresta, al confine con la Contea, nella serie tv è stato deciso di dargli una “seconda casa”, ai confini del Rhûn. “Nella nostra storia, si è spinto fino alle terre di Rhûn, che apprendiamo essere state una sorta di Eden verde e bello, ma che ora è una specie di deserto morto,” dice Payne. “Tom è andato lì per vedere cosa è successo, durante i suoi vari vagabondaggi.” Sempre nel Rhûn ritroveremo Nori (Markella Kavenagh) e Poppy (Megan Richards) che accompagnano il mago conosciuto per ora ancora come lo Straniero (Daniel Weyman). Spiega Payne: “Quando finalmente Tom Bombadil incrocia il suo cammino con lo Straniero, si potrebbe dire che ha il desiderio di cercare di impedire che la distruzione che è avvenuta lì si diffonda nelle sue amate terre dell’Ovest. Quindi darà una spinta allo Straniero lungo il suo viaggio, ben sapendo che alla fine proteggerà tutto il mondo naturale a cui tiene tanto. Quindi direi che il nostro Tom Bombadil è leggermente più interventista rispetto a quello che vediamo nei libri, ma solo del 5% o 10%.”

Rory Kinnear non conosceva il personaggio di Tom Bombadil

A interpretare Tom Bombadil troviamo Rory Kinnear (M negli ultimi quattro film di James Bond), che confessa a Vanity Fair di non avere avuto molta esperienza con il personaggio in passato: “C’è chi conosce i libri, chi conosce i film, e chi è riuscito ad arrivare a 46 anni senza saperne molto! Sono stato onesto con loro – non l’avevo letto. Ho detto, ‘Lo leggo e ti faccio sapere.’ E sono andato al piano di sotto dalla mia compagna, che conosceva i libri e conosce i film, e le ho detto, ‘Mi hanno offerto questo ruolo. Apparentemente è nei libri. Un tizio chiamato Tom Bombadil.’ Lei ha risposto, ‘Non ci posso credere! Interpreterai Tom Bombadil!?’ Quindi ho capito subito che aveva un’importanza culturale a cui avrei dovuto essere molto attento.”

Kinnear ha dovuto dare umanità a questa sorta di personificazione dell’armonia con la natura. Gran parte di questa responsabilità è ricaduta sulle nuove scene di Payne e McKay, in cui Tom Bombadil si contrappone con la sua giocosità al carattere più grave dello Straniero. “Ero molto interessato a vedere come avrebbero poi elaborato il personaggio attraverso il prisma dei loro occhi e il modo in cui vedevano lo sviluppo della serie,” dice Kinnear. “C’è questo senso di grande esperienza, grande apertura, grande empatia, e avendo attraversato tanto sa che sono le piccole cose che sono importanti. Questo mi sembrava in realtà abbastanza terreno, mi sembrava un aspetto che lo rendeva comprensibile a tutti.”

L’aspetto sarà fedele alla descrizione offerta da Tolkien: “I suoi stivali sono gialli, la giacca è blu, e ha una piuma nel cappello, quindi tutti i tratti principali sono stati rispettati,” dice Kinnear, paragonando lo stile sgargiante di Bombadil al modo in cui si veste un bambino. C’è poi la questione del modo di parlare: “La cosa più importante era, come parlerà? Ci sono molti dialetti e accenti diversi in tutta la serie, e volevo che fosse in qualche modo distinto da quelli,” dice Kinnear. “Ma volevo anche scegliere un accento che sembrasse antico – che fosse britannico, ma sembrasse la parte più antica della Gran Bretagna.” L’idea gli è venuta mentre nuotava al largo della costa della Cornovaglia, nella punta più occidentale dell’Inghilterra meridionale. “La roccia in Cornovaglia spunta semplicemente dal mare, e puoi vedere tutti i suoi strati. La guardavo e pensavo, Dio, è qui da così tanto tempo. […] Quindi ho lavorato con Leith [McPherson], il coach di dialetto, per ottenere un accento della Cornovaglia. Quelli erano i grandi pilastri del personaggio.”

Tom Bombadil porterà un po’ di leggerezza in una seconda stagione cupa

All’inizio della seconda stagione, Tom Bombadil offrirà aiuto e conforto non solo allo Straniero, ma anche al pubblico. “La prima stagione ha messo i pezzi sulla scacchiera, e nella seconda stagione i pezzi sono in movimento, ci sono diversi cattivi,” dice Payne. “C’è Sauron, che non è più nascosto dietro le sembianze umane di Halbrand. Il pubblico sa che è Sauron, quindi ora lo guardiamo manovrare mentre manipola l’elfo oscuro Adar, che è un altro grande cattivo della stagione… Alla fine, Tom è una sorta di elemento di luce all’interno tutto questo perché, mentre tutto si oscura, lui canta e fa battute che potrebbero essere filastrocche per bambini. Quindi si contrappone al cambiamento di tono del resto della stagione ed è un vero punto di luce in un mare di oscurità.”

Quello che non dobbiamo aspettarci, comunque, è che la serie risponda a domande su Tom Bombadil che lo stesso Tolkien ha lasciato volutamente senza risposta.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

