Il regista JA Bayona ha condiviso oggi sul suo canale Instagram un trailer con scene inedite, rispetto ai trailer precedenti, de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Si tratta di un video montato appositamente da Oscar Faura, il direttore della fotografia che ha lavorato agli episodi diretti da Bayona, i primi due della prima stagione. Ecco il messaggio scritto dal regista:

Due anni di duro lavoro. È ciò che ci è voluto per realizzare solamente i primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. In questo lasso di tempo abbiamo dovuto costruire un mondo da zero; selezionare i più di 20 membri del cast provenienti da tutto il mondo; e girare il tutto in 12 settimane… solo per essere interrotti a causa del COVID. Sono stato fortunato ad avere la troupe più incredibile – tutti artisti straordinari – a sostenermi ad ogni passo. Qui potete vedere un trailer inedito con scene esclusive dei primi due episodi, quelli che ho diretto io. Il grande Oscar Faura è stato il direttore della fotografia di entrambi gli episodi ed è anche il montatore di questo trailer. Oscar non è solo un fantastico direttore della fotografia: è anche un meraviglioso montatore.