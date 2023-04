In un lungo speciale incentrato su Amazon Prime Video, l’Hollywood Reporter fa i conti in tasca al gigante dello streaming andando a indagare l’impatto vero e proprio che le serie e i film più costosi dello studio stanno avendo sulla piattaforma e sul pubblico.

Nell’articolo si cita ovviamente anche il colossale progetto de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, nel quale Amazon ha investito finora più di mezzo miliardo di dollari e la cui prima stagione è arrivata in streaming a settembre del 2022.

Definita la serie più costosa di sempre, Gli Anelli del Potere sarebbe stata effettivamente vista fino alla fine solo dal 37% di chi l’ha iniziata. Un dato che potrebbe apparire preoccupante, se si pensa che a quanto pare Amazon avrebbe una soglia del 50% per definire una serie un successo. La percentuale citata dall’Hollywood Reporter proverrebbe da una fonte interna, e si riferirebbe al mercato americano: all’estero invece sarebbe stato raggiunto il 45%.

Nell’articolo Jennifer Salke si affretta a precisare che non è assolutamente così: “C’è questo desiderio di dipingere la serie diversamente da un successo,” commenta il capo di Amazon Studios, “ma non riflette assolutamente le discussioni che abbiamo internamente”. La seconda stagione, le cui riprese sono attualmente in corso, avrà più colpi di scena, aggiunge: “È un’opportunità immensa per tutti noi, la prima stagione aveva bisogno di impostare le cose”.

Amazon, come altri streamer, non offre statistiche ufficiali o verificate da terzi sugli ascolti dei propri contenuti. Ma all’uscita della serie affermò che il doppio pilot fu visto da 25 milioni di persone in tutto il mondo. Arrivati quasi alla fine della prima stagione, Salke affermò che quasi 100 milioni di persone avevano visto la prima stagione, anche se questa cifra forse si riferisce al numero di persone che in tutto il mondo l’avevano iniziata.

Se si prende come riferimento Nielsen, osserviamo comunque che nella classifica del 2022 ai primi 10 posti troviamo solo serie Netflix, mentre all’undicesimo troviamo The Boys (Amazon) e Gli Anelli del Potere al quindicesimo.

Ricordiamo che Gli Anelli del Potere è una di quelle serie che, per Amazon, hanno l’obiettivo principale di portare nuovi clienti ad abbonarsi alla piattaforma: nel corso dei mesi si è detto che tale obiettivo era stato pienamente raggiunto, ma ovviamente sono affermazioni non quantificate o confermate da terzi.

Trovate tutte le notizie su Gli Anelli del Potere nella nostra scheda.

Le serie imperdibili