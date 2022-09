Gli Anelli del Potere: Númenor al centro dei concept del terzo episodio!

È il regista Wayne Che Yip, questa settimana, a proporre alcuni concept dell’episodio 3 di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. La puntata ci ha introdotti alla maestosa e inedita isola-regno di Númenor, con le sue architetture imponenti e i suoi suggestivi porti brulicanti di imbarcazioni dalle vele a forma di ali.

Spiega Yip:

Agli eroi celebrati e non che hanno portato il regno mortale più occidentale sullo schermo per la prima volta. C’è voluto un regno di persone per dare vita a Númenor e alla Seconda Era. Complimenti alle persone della base, a quelle del set, alla produzione, alla post-produzione, agli artisti, i costruttori, i creatori, i decoratori e ovviamente i responsabili del catering: a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte. È la linfa vitale di una produzione. In particolare di questa. Tēnā Koutou.