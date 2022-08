Gli Anelli del Potere: uno sguardo a Númenor, lo scenografo svela i segreti del regno degli uomini!

Con un lungo speciale pubblicato sul sito AboutAmazon, Prime Video ha alzato ufficialmente il sipario su Númenor, una delle ambientazioni più attese de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Il regno-isola degli uomini (i Dúnedain) è al centro delle vicende della Seconda Era e finora non era mai apparso sullo schermo: per questo c’è molta curiosità tra i fan. Curiosità che viene alimentata da queste suggestive nuove immagini lanciate a corredo dell’articolo, che contiene anche un’intervista allo scenografo della serie Ramsey Avery.

“È una civilizzazione che esiste da migliaia di anni e ha avuto un lunghissimo sviluppo, una sua storia”, spiega. “La mia speranza, nel creare Númenor, è di riuscire a evocare un senso di meraviglia e mistero. Volevo creare un senso di storia antica, elementi che si accumulano sullo sfondo di un luogo dove persone reali abitano, lavorano, giocano, si amano.

Il porto

Nella prima immagine vediamo un porto a Númenor. Spiega Avery: “È una cultura al suo apice. Quest’inquadratura mostra la vitalità e lo sviluppo di questa civilizzazione. Vediamo un cavallo che viene issato su una nave: questo mostra quanto i Númenoreani amino e rispettino i propri cavalli, e quanto siano tecnologicamente avanzati. Hanno inventato un sistema di carreucole e leve per manovrare prodotti e beni e spostarli sulle navi. È una caratteristica importante per la loro civilizzazione: sono tecnologicamente più avanzati, per certi versi, di altri regni”.

I colori sulle navi, blu acceso, mostrano un’estetica molto diversa da quella degli elfi: “Hanno preso le distanze dall’eleganza degli Elvi, l’estetica di Númenor è più decisa. Ci siamo basati sull’arte dell’antico egitto, del nord africa, del medio oriente. Abbiamo scelto forme più audaci, colori più ricchi e ornamenti geometrici più vicini alla sensibilità mediterranea.”

L’estetica e l’architettura di Númenor

In un’altra immagine vediamo la Corte di Númenor, che ospita l’attuale regina reggente, Míriel: “C’è una frase di Tolkien che spiega che sulla collina più alta i Númenoreani costruirono i loro poteri. La corte si trova in alto, e l’architettura cresce in altezza diventando sempre più influenzata dalla cultura degli uomini. Questo riflette l’evoluzione della cultura nel tempo.” La struttura della città rappresenta anche la complicata storia di Númenor: “Nella zona più a sinistra dell’immagine vediamo molte più strutture elfiche, è la Corte originale costruita dagli elfi 400 anni fa. Hanno costruito un palazzo che esprimeva la forza dell’uomo. La struttura è più massiccia, più potente, più imponente: c’è un vero senso di forza e bellezza in essa. Le torri sulla sinistra e sulla destra includono un sistema di raffreddamento. Nel mediterraneo, dove c’è un clima molto caldo, le culture hanno sviluppato metodi per rinfrescare l’aria. Abbiamo scoperto che ci sono edifici nei paesi nordafricani e in medio oriente che hanno prese d’aria studiate per risucchiare l’aria calda e buttarla fuori dalle torri, trascinando aria più fresca dal basso. Quindi in giro per la città ci sono queste torri”.

Una cultura marittima

Avery cita una frase che disse Tolkien e che evoca la sua idea per Númenor: “Sono appena tornato da Númenor – voglio dire, da Venezia”. Spiega lo scenografo: “Questo ci fa capire a cosa pensava quando immaginava Númenor. Una città come Venezia, costruita sull’acqua e influenzata da moltissimi elementi nel corso del tempo. Le navi hanno un ruolo fondamentale nella cultura di questo regno, e il loro design è ispirato a quelle che in futuro vedremo come corone cerimoniali dei Re di Gondor: “L’obiettivo era cercare qualcosa di opposto a una nave pirata. Le vele lunghe e triangolari rappresentano gli elfi, e ci serviva qualcosa di rappresentativo per Númenor. Una sera ho visto la corona di Gondor. Ho sempre pensato fossero ali d’aquila, ma poi ho guardato meglio e ho capito che erano le vele di una nave. Ovviamente sarebbe un po’ complicato, nella realtà, manovrare delle vele simili, ma abbiamo chiesto a degli esperti e ci hanno dato dei suggerimenti per renderle realistiche. Sul set c’erano dei marinai che sono riusciti a farle salpare veramente”.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

