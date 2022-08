Gli Anelli del Potere ha “radici profonde” nelle opere di Tolkien, spiegano gli showrunner

È durante l’incontro di ieri con i giornalisti della TCA a Pasadena che gli showrunner de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere hanno voluto fare un’importante precisazione. La serie, hanno spiegato, non è solo “vagamente collegata” con le opere di J.R.R. Tolkien.

Fin da quando è stata annunciata, infatti, si è parlato del fatto che sarebbero state create delle storyline originali ambientate durante la Seconda Era, utilizzando luoghi, persone e fatti citati nelle Appendici del Signore degli Anelli, in poesie e citazioni presenti nel romanzo e in altri materiali non ben specificati. Tuttavia ora Patrick McKay e J.D. Payne insistono che la serie ha delle solide basi nel materiale di Tolkien.

Spiega McKay:

Vorrei contestare il concetto di “vagamente collegato”. Non la pensiamo così. Riteniamo che le radici profonde di questa serie siano nei romanzi e in Tolkien. E se non la pensassimo così, il nostro ruolo sarebbe terrificante da ricoprire. Questa storia non è nostra. È una storia che stiamo amministrando, una storia che c’era prima che arrivassimo noi e che aspettava, in questi libri, di essere portata sulla terra. Non pensiamo che sia “vagamente connessa”. Ci sentiamo profondamente, profondamente connessi con quelle persone e con quei lavori ogni giorno, e siamo sempre più connessi.

Gli showrunner spiegano poi che questo progetto ha delle origini che riportano indietro fino a 25 anni fa (verosimilmente si riferiscono agli artisti che hanno lavorato alla trilogia di Peter Jackson come John Howe, concept artist de Gli Anelli del Potere), e che la produzione ha collaborato da vicino con “incredibili studiosi che hanno dedicato le loro vite alle opere di Tolkien”. Tra essi, anche Simon Tolkien, nuovo presidente della Tolkien Estate dopo la morte di Christopher Tolkien.

Cynthia Addai-Robinson, che interpreta la regina reggente di Númenor Miriel, ha spiegato di aver già visto i primi tre episodi:

Ci hanno mostrato le prime tre puntate, e la cosa che mi ha colpito di più è che sembra qualcosa di veramente originale e diverso dal solito. Non c’è niente di simile alla nostra serie al momento, e non sembra simile a qualcosa che sia uscito prima. Se siete fan del fantasy, o semplicemente dei bei racconti, è un momento meraviglioso. Ci sono un sacco di belle serie tv.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre.

